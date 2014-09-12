Правительство выделило первые 100 млн грн на реализацию проекта «Стена»



Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в эфире одного из телеканалов.

«Первые 100 млн грн мы уже выделили, - сказал он. - Мы отправили туда технику, там уже МинЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям)», - сказал премьер.

Кроме того, глава правительства отметил, что вскоре даст указание пригласить на работы по обустройству границы людей - непосредственных исполнителей проекта.

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Как сообщал УНИАН, 5 сентября Кабинет министров утвердил предложенный Государственной пограничной службой проект обустройства российско-украинской границы под названием «Стена».

10 сентября началось обустройство инженерных заграждений и фортификационных системы на границе. Запланировано создать два оборонительных рубежа, основным их назначением является недопущение проникновения на территорию Украины противника.

Основной объем работ составляет около 1,5 тысячи километров траншей и ходов сообщения, более 8 тыс. окопов для техники, свыше 4 тыс. блиндажей и создание 60-километрового невзрывчатого заграждения.