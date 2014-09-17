Бойцы АТО рассказали, как бронетехника спасает их жизни

На киевском предприятии обычные автомобили переоборудуют в бронированные. Показ боевых машин прошел в рамках семинара «Работа журналиста в условиях информационной и реальной войны» с участием известных военных журналистов и бойцов АТО.

Как рассказал Олег Высоцкий, что на военные рельсы его завод перешел за 1,5 месяца, еще летом. Первыми изделиями стали бронированные транспортные машины для погранвойск и бойцов добровольческих батальонов. Сегодня уже 16 машин «Практики» защищают жизни украинских бойцов. Среди них только две предприятие переоборудовало за частичную оплату, а все остальные – полностью за свой счет.

Бойцы АТО новую бронетехнику хвалят: по их словам, «Практика» спасает жизни. Боец с позывным «Брат», говорит: «Когда есть выбор, в какую машину сесть, я сажусь в бронированную. Работали по этим машинам и снайпера. Есть отметины и, я думал, что они будут намного серьезнее. Но стекло выдержало. Я спросил у пулеметчика, который стоял на турели после первого боя: «Ну как?» Он говорит – краска отлетает, а броня держит. То есть расходные материалы у нас – краска. Спасибо вам огромное, спасибо коллективу. Вы спасаете жизни и даете нам уверенность».

Как рассказали представители «Практики», люди в машинах защищены со всех сторон, на 360 градусов: от пули, разрыва мины, случайного осколка.

Олег Высоцкий показал журналистам этапы бронирования машины и продемонстрировал бойцам новый вариант бронирования «Форда» с особо высокими бортами. По словам бойцов, они на таких машинах даже с бортами обычного уровня смогли вывезти раненых из-под обстрела.

Отдельное внимание уделили «Козаку» – проекту, разработанному по заданию Минобороны. Его основная задача – противоминная защита, а не только противопульная.

О защите людей говорили и представители «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук и Юрий Карин. По словам Юрия, «нам (журналистам – прим. ред.) предстоит ломать стереотипы, из-за которых люди взялись за оружие».

По словам Олега Высоцкого, одна только «Практика» за месяц может забронировать 50 автомобилей. «Для них (бойцов – прим. ред.) это работа. Их работа – защищать нас, всех остальных украинцев. Я могу сделать 50 машин в месяц. В каждой машине по 20 человек. Это тысяча человек поехали на работу. Их мамы, жены, дети знают, что их родственник поехал на работу полностью защищенным», – говорит Олег Высоцкий.