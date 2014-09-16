Поисковая группа обнаружила в районе урочища Красная Поляна останки 14 погибших солдат
09:43, 16 сентября 2014Политика
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15 сентября поисковая группа ВОО «Союз «Народная Память» обнаружила в районе урочища Красная Поляна останки 14 украинских военнослужащих.
Обследуя БТР, обнаружены фрагментарные останки/ Фото: ua.unm.org.ua
Всего в зоне АТО поисковиками найдены и эксгумированы останки 80 бойцов, говорится в сообщении на сайте организации.
"В ходе поисковых работ в районе урочища Красная Поляна были найдены останки 14 украинских военнослужащих. Обследуя БТР, обнаружены фрагментарные останки - по мнению поисковиков, прямое попадание уничтожило весь экипаж", - говорится в сообщении.Читайте такжеПоисковая группа обнаружила под Иловайском 24 тела погибших украинских солдат
В поисковой группе отмечают, что, к сожалению, в полевых условиях определить точное количество погибших не представляется возможным - останки собраны в один контейнер и отправлено на судмедэкспертизу.
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