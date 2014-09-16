Поисковая группа обнаружила в районе урочища Красная Поляна останки 14 погибших солдат

Всего в зоне АТО поисковиками найдены и эксгумированы останки 80 бойцов, говорится в сообщении на сайте организации.

"В ходе поисковых работ в районе урочища Красная Поляна были найдены останки 14 украинских военнослужащих. Обследуя БТР, обнаружены фрагментарные останки - по мнению поисковиков, прямое попадание уничтожило весь экипаж", - говорится в сообщении.Читайте такжеПоисковая группа обнаружила под Иловайском 24 тела погибших украинских солдат

В поисковой группе отмечают, что, к сожалению, в полевых условиях определить точное количество погибших не представляется возможным - останки собраны в один контейнер и отправлено на судмедэкспертизу.