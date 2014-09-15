Поисковая группа обнаружила под Иловайском 24 тела погибших украинских солдат

Поисковиками уже найдены останки 39 военнослужащих Украины - 18 в районе Саур-Могилы, 21 - в районе Иловайска, где работа продолжается.Читайте такжеПод Иловайском погибли 107 украинских и более 300 российских военных - Гелетей

В субботу, 13 сентября были обнаружены останки 15 военнослужащих, в воскресенье 14-го были найдены тела еще 9-ти, останки 8 бойцов лежали прямо на поле, рядом с разбитой бронетехникой, говорится в сообщении.

Все тела извлечены поисковыми группами для идентификации. Информация о местонахождении погибших украинских бойцов продолжает поступать в поисковую группу из разных источников - в ближайшее время работы будут продолжены в районе Иловайска.