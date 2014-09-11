МИД Украины заявило об отсутствии доверия к России

Об этом в эфире 5 канала заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Gazeta.ua.

Климкин, в частности, отметил, что в отношениях с Россией самое главное — не соглашения и политические обязательства.

"Главное в межгосударственных отношениях с РФ для меня — не договоры, не юридический базис и даже не политические обязательства", - сказал министр.

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По его словам, Россия уничтожила все предыдущие обязательства, включая Будапештский меморандум.

"Главное - это доверие. Сейчас этого доверия между нами нет", - пояснил он.

В то же время, глава МИД подчеркнул, что между нашим государством и Россией будет продолжаться "критический диалог".

"Пойдем ли мы дальше, для меня это вопрос на будущее", - добавил Климкин.