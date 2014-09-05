В ТНУ закрывают кафедру крымскотатарской литературы, потому что "студенты уехали в Киев"

Как сообщает информагентство QHA со ссылкой на декана факультета Айдера Меметова, реорганизация объясняется тем, что на данном факультете на одного преподавателя приходится в два раза меньше студентов, чем на других факультетах, потому что много студентов уехали с оккупированого полуострова.

"На одного преподавателя должно быть не менее 11-16 студентов. Это положение о высшей школе РФ. А в Украине – 18 человек на одного преподавателя. У нас где-то 25 процентов студентов-крымских татар уехали в Киев. Если было 150 студентов, остался 81 студент. Естественным образом сокращается количество преподавателей", - говорит декан.

Читайте также"Новый порядок": украиноязычных школьников в Крыму лишили права на законченное среднее образованиеПо его словам, "руководство пошло навстречу".

"На 81 студента нам дали 11 штатных преподавателей! Ни на одном факультете такого нет. Три штатные единицы сократили. У нас, получается, на одного штатного преподавателя приходится где-то 7 студентов. А на других факультетах – от 11 до 16 студентов", - пояснил Меметов.

По мнению декана, кафедра в таком виде существовать не может.

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Ранее, в августе прошлого года с факультета крымскотатарской и восточной филологии ТНУ были уволены 6 преподавателей.