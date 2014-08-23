Порошенко обещает в середине сентября внести на ратификацию Соглашение с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко обещает в середине сентября внести в Верховную Раду для ратификации Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

«В середине сентября я как президент Украины внесу в украинскую Верховную Раду на ратификацию Соглашение об ассоциации, согласованное со всеми, и до конца сентября, я надеюсь, что Украина передаст ратификационные грамоты Совету ЕС», - сказал Порошенко.

По его словам, все действия по соглашению являются скоординированными. «Сейчас проходят переговоры относительно зоны свободной торговли. Я отмечаю, что это не имеет никакого отношения к политической части Соглашения об ассоциации. Оно подписано. Так же, как и содержательная часть соглашения о зоне свободной торговли, и Украина, и ЕС действуют скоординировано», - сказал Порошенко.

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Как сказал президент, так же эти стороны будут действовать 26 августа в Минске на переговорах с президентами стран Таможенного союза. Порошенко подчеркнул, что в этих переговорах будет принимать участие представительская делегация Евросоюза. «Но мы очень надеемся, что будет достигнут позитивный результат», - сказал он.

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