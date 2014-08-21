Порошенко едет в Минск с намерением договориться о мире

Как сообщили УНИАН в пресс-служба президента, об этом он заявил журналистам во время рабочей поездки в Николаев.

Он сообщил, что 26 августа вместе с «мощной командой» в составе трех высоких представителей ЕС «едет в Минск говорить о мире».

Президент сообщил, что на встрече Украина «призовет забрать боевиков из Украины».

«Уверен, что нам это удастся», - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеЕС поддержал Киев, согласившись на переговоры в Минске - Елисеев«Для того, чтобы иметь крепкие позиции на переговорах по миру, надо быть сильными - иметь единство народа, сильную страну, сильную армию», - добавил он.

«Мы способны защитить суверенитет, независимость, территориальную целостность. Сегодня мы боремся за независимость Украины. Мы с вами обязательно победим», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 26 августа в Минске запланирована встреча Порошенко с президентами Беларуси, России и Казахстана.

На встрече также будут присутствовать верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, вице-президент ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер и еврокомиссар по вопросам торговли Карл де Гухт.