Süddeutsche Zeitung: Призраки Европы возвращаются

Об этом пишет Йошка Фишер (бывший министр иностранных дел ФРГ) в статье «Призраки Европы возвращаются», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Если и есть историческая дата, которая и сегодня, ровно сто лет спустя, заставляет дрожать большинство европейцев, тогда это начало Первой мировой войны, той европейской давней катастрофы, которая началась в августе 100 лет назад.

Сегодня, после двух мировых войн и Холодной войны, призраки силовой политики, похоже, снова настигают Европу. Основное различие с июлем сто лет назад в том, что в силовых политических конфликтах речь больше не идет о конфликтах внутри Европы. В Европе сто лет спустя больше не сталкиваются до зубов вооруженные армии. Сегодняшние опасности и угрозы находятся на границах Европы. Они угрожают европейскому сообществу извне, от своих региональных соседей: Россия Путина хочет силой изменить границы Восточной Европы и, таким образом, обеспечить повторный приход к мировой власти. И тогда всему Ближнему Востоку, чьи государственные границы в большей степени результат Первой мировой войны, грозит в эти дни в Сирии, Ираке и Газе утонуть в хаосе и насилии.

Европа Евросоюза из-за кровавой истории континента решилась на отказ от силы, неприкосновенность границ, верховенство права и демократии, на сотрудничество, даже интеграцию, вместо военной конфронтации, на экономическое развитие, вместо силовой политики, на мир, вместо войны. Но сейчас эта Европа Евросоюза из-за возвращения силовой политики к ее границам в непосредственной близости отброшена назад во времени. Ей снова бросает вызов силовая политика.

Сформированный постмодернизмом старый континент Европа должен справиться с грозящим возвратом в силовую политику модерна без вреда для безопасности и длительного состояния мира. После всех десятилетий отвыкания от силовой политики и, прежде всего, разлома эпохи 1990, это все, что угодно, но не легко осуществимо. Это сложно еще и потому, что эта общая Европа не достигла ни сформированного, политически интегрированного образа, и не была создана для таких вызовов силовой политики. Поэтому Европа оказалась перед очевидной дилеммой: старые национальные государства больше не могут справить с этим политическим вызовом, потому что слишком малы, слабы и бессильны в реальности 21 века. А ЕС еще не может справиться с этим вызовом, так как еще не разработал в необходимой степени общую внешнюю политику и политику безопасности.

Насилие грозит перейти в ЕС

С другой стороны, европейцы ЕС чувствуют, что Европа и Запад не позволят Путину продолжать действовать так, как прежде. Слишком много на востоке Украины на кону, а именно порядок и мир всего континента. Самое позднее с тех пор, как сбили пассажирский самолет малазийских авиалиний над восточноукраинским регионом, где находились повстанцы, стало понятно: большей частью европейские пассажиры самолеты МН17 заплатили за это осознание жизнью.

Как правило, в истории не выбирают определенных сроков. Решающими становятся последствия произошедших событий. Прошло очень много времени, пока европейцы поняли, что все оказанное Владимиру Путину доверие и понимание силовой политики российского президента, которое переступило границы самоуважения, не привело ни к чему другому, кроме как к дальнейшей эскалации и расширению кризиса. Только после этого ЕС был готов ввести более жесткие экономические санкции против России.

Решение о совместных санкциях - это дата, значение которой для общей европейской внешней политики и политики безопасности нельзя недооценивать. После того, как ЕС наконец сделал первый шаг на этом пути - эффективные санкции – как можно скорее должен последовать и второй шаг: Европейский энергетический союз. ЕС должен насколько это возможно стать независимым от российских поставок энергоносителей.

Нет краткосрочных решений

На Ближнем Востоке такие общие шаги находятся на рассмотрении. Их будет гораздо сложнее организовать, так как в ЕС пропалестинский и произраильский лагерь противостоят друг другу и, как правило, блокируют работу. К тому же, конфликты на Ближнем Востоке гораздо более сложные, чем противостояние на востоке Украины. В Ираке и Сирии бушуют гражданские войны, Ливан нестабилен, Израиль и Палестина не находят мира. Кроме того, Египет и Ливия становятся все менее целостными государствами - никто не знает, как долго Иордания, Аравийский полуостров и район Персидского залива останутся стабильными. Иранская ядерная программа делает кризис еще более сложным, как и подпитанный религией конфликт гегемонов - шиитского Ирана и суннитской Саудовской Аравии - за господство в регионе. Решения для этих переплетенных друг с другом конфликтов сложно предсказать.

У южновосточных соседей Европы не будет никаких краткосрочных решений. Более вероятно, что конфликты там будут усугубляться; следует опасаться того, что целому региону грозит утонуть в хаосе. Мы столкнулись с годами насилия. Это несет большие риски и для Евросоюза. Часть потенциала ближневосточного конфликта грозит перейти в Европу, непосредственному соседу Ближнего Востока. ЕС, хочет он того или нет, не сможет избежать этих конфликтов. Также будет решаться вопрос внутренней и внешеней безопасности на Ближнем Востоке.

Европейцам придется научиться жить рядом с все более небезопасным соседом. Они должны будут найти умные и ориентированные на долгосрочный успех ответы на такое развитие событий. Этих ответов больше не сможет дать ни одна европейская страна самостоятельно - они должны исходить от объединенного ЕС. Поэтому страны Союза должны срочно углублять интеграцию; их общей политике безопасности и внешней политике нужен новый старт. Однако, до этого европейцам, к сожалению, еще далеко.