Российские туристы устроили драку за места в очереди на паром в Крым

Об этом свидетельствует видео, на котором видно длинную очередь автомобилей на переправу.

При этом группа людей стоит посреди дороги и останавливает автомобили, которые пытаются проскочить на паром мимо очереди.

Читайте такжеРоссияне простаивают в очереди на паром в Крым по 40 часов

В одном из таких автомобилей ехала женщина, которая жаловалась, что уже сутки стоит в очереди, и ее ребенку стало плохо. Однако толпа не дала женщине проехать и между отдыхающими возникла драка.

На видео видно, как одна из курортниц жалуется, что они стоят в очереди тоже два дня и поэтому пропускать людей даже с маленькими детьми не собирается, поэтому предлагает вызвать "скорую".