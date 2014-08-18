Российские туристы устроили драку за места в очереди на паром в Крым
10:28, 18 августа 2014Политика
0 0
Россияне, которые ждут в очереди на паромную переправу в Крым в порту Кавказ устроили драку за места в очереди.
Об этом свидетельствует видео, на котором видно длинную очередь автомобилей на переправу.
При этом группа людей стоит посреди дороги и останавливает автомобили, которые пытаются проскочить на паром мимо очереди.
Читайте такжеРоссияне простаивают в очереди на паром в Крым по 40 часов
В одном из таких автомобилей ехала женщина, которая жаловалась, что уже сутки стоит в очереди, и ее ребенку стало плохо. Однако толпа не дала женщине проехать и между отдыхающими возникла драка.
На видео видно, как одна из курортниц жалуется, что они стоят в очереди тоже два дня и поэтому пропускать людей даже с маленькими детьми не собирается, поэтому предлагает вызвать "скорую".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter