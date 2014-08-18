Украинская армия взяла в кольцо Горловку - Тымчук

Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Окончательно взята в кольцо Горловка. Развит успех в районе н.п.Новосветловка-Хрящеватое по отсечению Луганска от остальной территории, контролируемой «ЛНР» (в н.п.Хрящеватое проходит зачистка от террористов), благодаря чему взят под полный контроль участок трассы М-04 и обеспечивается выход к заблокированным подразделениям украинской армии на территории аэропорта в Луганске", - сообщил эксперт.Читайте такжеБоевики безуспешно попытались вернуть контроль над утраченными позициями - Тымчук

Он также подчеркнул, что украинская армия проводит действия по блокированию группировок боевиков в районе Иловайска и рейдовые действия по линии Иловайск-Зугрес.

"Активные боевые действия идут в районе н.п.Станица Луганская, Донецк, Луганск, Шахтерск, Торез. Террористы не прекращают проведение контратак в районе Саур-Могилы – впрочем, безуспешно", - добавил ТымчукЧитайте такжеСитуация на Донбассе осложнилась, идут серьезные бои на Саур- Могиле - Семенченко

Боевики обстреливают позиции сил АТО. В частности, дважды - из минометов и БМ-21 «Град» - обстреляны позиции сил АТО на территории аэропорта в Луганске.

Кроме этого, из РСЗО (по предварительным данным, БМ-27 «Ураган») был обстрелян опорный пункт в н.п.Навокатериновка.