В АП анонсировали очередную отмену льгот: чиновники тоже должны почувствовать на себе проблемы в экономике
19:48, 06 августа 2014Политика
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Заместитель главы Администрации президента Украины Геннадий Зубко анонсировал отмену льгот, назначенных с 2010 года.
Порошенко и Зубко во время сегодняшней встречи с волонтерами / Фото УНИАН
В ближайшее время планируется отменить льготы чиновникам, назначенные с 2010 года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сказал первый заместитель главы Администрации президента Украины Геннадий Зубко.
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«Если сегодня есть проблемы в экономике, сокращается рабочий день, сокращаются поступления, то государственные чиновники тоже должны на себе это чувствовать», - подчеркнул он.
Зубко также напомнил, что президент подписал Распоряжение об отмене ряда льгот бывшим должностным лицам.
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