В АП анонсировали очередную отмену льгот: чиновники тоже должны почувствовать на себе проблемы в экономике

В ближайшее время планируется отменить льготы чиновникам, назначенные с 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сказал первый заместитель главы Администрации президента Украины Геннадий Зубко.

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«Если сегодня есть проблемы в экономике, сокращается рабочий день, сокращаются поступления, то государственные чиновники тоже должны на себе это чувствовать», - подчеркнул он.

Зубко также напомнил, что президент подписал Распоряжение об отмене ряда льгот бывшим должностным лицам.