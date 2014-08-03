Луценко: До трети задействованных в АТО силовиков - выходцы с востока Украины

Об этом сказал советник Президента, лидер «Третьей Украинской Республики» Юрий Луценко, выступая с лекцией на фестивале «Бандерштат» в Луцке.

Поэтому, по его словам, «мифы о том, что в зоне АТО принимают участие только молодежь и только из определенных регионов являются ложными».

«Главная сила АТО сейчас - это воздушно-десантные войска, в которых сегодня праздник, и там действительно служат контрактники в возрасте 22-25 лет. В артиллерии другой контингент - средний возраст там 30-45 лет. В других частях средний возраст военных в среднем превышает 30 лет. И правдой является также то, что в составе всех частей - военных, Национальной гвардии, добровольческих отрядов до трети личного состава составляют выходцы с востока Украины», - отметил он.

Политик признает, что мобилизационная работа в современных условиях не в полной мере отвечает требованиям современного момента. В частности, уточнения имеющегося мобилизационного резерва в связи с увеличением мобилизационного возраста многие ошибочно воспринимает как тотальную мобилизацию.

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«Хочу напомнить, что с 1995 года было отменено военно-учетные столы при каждом сельском совете. Кроме того, в связи с повышением возраста тех, кто подлежит мобилизации в 60 лет, сейчас на местах происходит процесс уточнения военной специальности каждого военнообязанного, который давно выпал из поля зрения военного комиссариата. Поэтому приглашение в военкомат определенная часть граждан воспринимает как сплошную мобилизацию. На самом деле, сейчас призыву подлежат только лица определенных военных специальностей», - отметил Луценко.

Он не исключил, что на местах воєнкоми могут попытаться организовать коррупционный бизнес на призыве в военные спецподразделения.

«Не исключаю, что военком, которому доведут план призыва 20 военных определенных специальностей, разошлет триста повесток, а «остальные» постарается положить себе в карман. Поэтому после поездки в зону АТО в окопах родилось предложение, которое я уже довел до сведения президента: военком должен лично возглавлять набранное им подразделение, а его место должен занять раненый в боях офицер», - подчеркнул Луценко.

Объясняя, какое личное участие в обеспечении армии принимает он и его семья, политик отметил, что делает все возможное.

«Моя супруга передала летнюю депутатскую зарплату на ремонт бронетехники и закупку медикаментов. Мой старший сын хочет воевать и он пойдет воевать, потому что он так хочет и хочет себя уважать», - сказал политик.