МИД России заявляет, что ЕС уже снял запрет на экспорт вооружений в Украину

Об этом говорится в комментарии МИД России, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Обратили внимание, что в ходе недавнего заседания Евросовета в Брюсселе лидеры стран-членов ЕС «по-тихому» договорились о снятии ограничений на экспорт в Украину снаряжения, которое может использоваться для "внутренних репрессий". Разрешен также экспорт военных технологий и оборудования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующие ранее ограничения были введены решением Совета ЕС 20 февраля, то есть в период, когда у власти находился президент Виктор Янукович и когда на Майдане продолжалось жесткое противостояние между «вооруженными национал-радикалами и фактически безоружными органами правопорядка» (тогда в результате столкновений погибли более 100 человек, в основном гражданские лица - УНИАН).

Читайте такжеПосле снятия запрета на продажу высокоточного оружия для АТО закупят беспилотники - Геращенко«Тогда в Евросоюзе признали неправильным поставлять спецснаряжение и вооружения для «режима Януковича».

Теперь же, несмотря на продолжение нынешней киевской властью военной операции на юго-востоке страны (АТО проводится лишь в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, термин «юго-восток» Россия использует в пропагандистских целях - УНИАН), в ЕС сочли необходимым возобновить выдачу лицензий на экспорт спецснаряжения и военного оборудования в полном объеме. Понятно, почему ЕС старательно умалчивает неоспоримые факты обстрела с территории Украины российской территории: перспектива почувствовать собственную причастность к подобным акциям создает, наверное, какой-то дискомфорт в Брюсселе», - говорится в документе.

Читайте такжеС территории РФ из минометов обстреляли позиции украинской армии на ЛуганщинеПри этом МИД РФ в очередной раз не вспоминает об обстреле с территории РФ украинских военных, что подтверждено как мировым сообществом, так и лидером террористов, гражданином РФ Игорем Гиркиным (Стрелковым).

При этом МИД РФ заявляет, что решение Евросовета не только проникнутое «двойными стандартами», но и идет вразрез с принятыми самим Евросоюзом правилам контроля за экспортом военных технологий и оборудования. Известно, что эти правила были утверждены решением Совета ЕС 8 декабря 2008 г. (2008/944/GFSP) и содержат определения критериев, стандартов и «кодекса поведения», которые рассматриваются как минимальные требования к регулированию поставок военной продукции.

Читайте такжеBBC: Советник Стрелкова подтвердил казни в СлавянскеВ частности, зафиксированный в них критерий №3 призывает не выдавать лицензии на экспорт военной технологии и оборудования, которые способны спровоцировать или продлить вооруженный конфликт или усугубить существующую напряженность или конфликт в стране конечного использования. Критерий №2 направлен против использования получаемой оружия для репрессий внутри страны (силы АТО борются исключительно с пророссийскими террористами, значительная часть которых направлена по РФ. Именно пророссийские террористы осуществляют обстрелы мирных жителей Донбасса - УНИАН).

«Призываем коллег из ЕС придерживаться здравой логики, а не конъюнктуры и «побуждений» из Вашингтона. Решение об ограничении поставок вооружений и спецоборудования в Украину нужно было вводить после начала так называемой «антитеррористической операции» на Донбассе и в Луганской области. Но и сейчас восстановить соответствующий запрет не поздно», - считают в МИД РФ.