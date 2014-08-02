BBC: Советник Стрелкова подтвердил казни в Славянске

По его словам, ряд людей казнили для предотвращения хаоса.

Он отметил, что его соратники уверены в победе над украинским правительством, который он назвал "киевскими террористами", сообщает BBC Украина.

Как утверждает Друзь, ополченцы намерены построить "социальное государство", которое будет защищать "христианские ценности" и наказывать за "общественные пороки".

Советник Стрелкова не сомневается, что большинство "членов ополчения" поддерживает введение смертной казни за тяжкие преступления.

Представитель Украины при НАТО Игорь Долгов в интервью ВВС заявил, что "Донецкая народная республика" сама является террористической организацией.

"Вы называете этого человека представителем государства. Это не государство! Непризнанная Донецкая народная республика - это террористическая организация, это совершенно ясно. И тезисы, которые мы слышим с ее стороны, - не их собственные, они продиктованы Москвой", - прокомментировал Долгов интервью с Друзем.

Министерство внутренних дел проверяет информацию о казни боевиками людей на Донбассе. Об этом в комментарии ВВС Украина сообщила пресс-секретарь министра внутренних дел Арсена Авакова Наталья Стативко.

По ее словам, если информация о казни подтвердится, будет открыто уголовное производство.