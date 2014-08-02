Силы АТО освободили Красногоровку, "донецкие" террористы отрезаны от "луганских" (карта)

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Силы АТО освободили Красногоровку и Старомихайлівку.

Об этом заявил во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеСилы АТО освободили еще четыре населенных пункта - ТымчукПо его словам, военнослужащие Нацгвардии укрепляют огневые позиции в районе Антрацита, поддерживают порядок, выявляют и нейтрализуют остатки бандитских группировок в недавно освобожденном Краматорске.

Также вчера украинскими военными был запущен беспилотный летательный аппарат для обнаружения средств противовоздушной обороны российских наемников. После того, как он выполнил свое задание и возвращался на базу, боевики сбили его с зенитно-ракетной установки «Бук М-1». Вероятно, именно из такой установки профессиональные наемники сбили пассажирский самолет «Боинг - 777».

Также, судя по карте ситуации на востоке Украины, опубликованной СНБО, "донецкая" группировка террористов оказалась отрезанной от остальной захваченной бандформированиями территории.