Луценко: МВД надо ликвидировать

Об этом сегодня в эфире “5 канала” заявил советник Президента Украины Юрий Луценко, передает Еспресо.TV.

“Надо ликвидировать Министерство внутренних дел, прекратить разговоры об очередной переаттестации личного состава, принимать закон о национальной полиции, набирать новый персонал через детектор лжи и наводить порядок в государстве”, - считает Луценко.

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По его словам, в настоящее время неэффективность системы МВД является очевидной.