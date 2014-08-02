Луценко: МВД надо ликвидировать
03:54, 02 августа 2014Политика
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Вместо Министерства внутренних дел необходимо создать национальную полицию.
Луценко считает, что Министерство внутренних дел надо ликвидировать
Об этом сегодня в эфире “5 канала” заявил советник Президента Украины Юрий Луценко, передает Еспресо.TV.
“Надо ликвидировать Министерство внутренних дел, прекратить разговоры об очередной переаттестации личного состава, принимать закон о национальной полиции, набирать новый персонал через детектор лжи и наводить порядок в государстве”, - считает Луценко.
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По его словам, в настоящее время неэффективность системы МВД является очевидной.
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