Порошенко рассказал, кто будет вкладывать миллионы в фонд восстановления Донбасса

Многие страны и фонды готовы вкладывать миллионы в специальный фонд по восстановлению Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время интервью с журналистами украинских телеканалов.

"Я начал работу по созданию специального фонда по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Это будут не только средства украинского бюджета, не только благотворительные взносы, которые мы стремимся сейчас организовать, но и большинство европейских стран, США, Великобритания, Япония согласились сделать взносы, которые будут состоять из десятков миллионов долларов, евро и фунтов", - сказал Порошенко, выразив надежду, что это позволит уменьшить нагрузку на экономику.

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Отвечая на вопрос, по его мнению, должны ли финансировать восстановление Донбасса те, кто был причастен к дестабилизации ситуации в регионе, в том числе и представители крупного бизнеса, Порошенко отметил, что они должны понести не только финансовую, но и уголовную ответственность.

"Все, кто имеет отношение к терроризму на Донбассе, должны быть привлечены к ответственности", - сказал президент.