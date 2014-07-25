Арест Савченко будут оспаривать в ЕСПЧ, вскоре ее могут этапировать в Москву

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Воронеже после заседания областного суда сказал адвокат Николай Полозов.

Он отметил, что следствие по делу Савченко проводится в Москве, и можно ожидать, что в ближайшее время ее переведут из СИЗО в Воронеже в Московский следственный изолятор в Лефортово.

«Дело расследуется в Следственном комитете РФ в городе Москве. Соответственно, после вынесения апелляционной инстанцией своего постановления у следствия уже нет никаких препятствий для того, чтобы этапировать Надежду Савченко из следственного изолятора № 3 в Воронеже, в какой-либо следственный изолятор, скорее всего, в Лефортово, город Москва, где будут проходить основные следственные действия. Мы предполагаем, что это может произойти в ближайшее время», - сказал Полозов.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что решение Воронежского областного суда будет обжаловано в Европейском суде по права человека.

«Поскольку сегодня было заседание апелляционной инстанции на постановление суде первой инстанции, то у нас имеется возможность подать соответствующее заявление в Европейский суд по правам человека. Мало того, в Европейский суд уже подано заявление со стороны Украины, и российская жалоба впоследствии объединена с украинской, имеющей приоритет, что означает, что рассмотрение дела в Европейском суде пройдет в кратчайшие сроки», - сказал Полозов.

При этом он добавил, что обычно рассмотрение занимает несколько лет, но в данном случае, из-за международного резонанса, это произойдет «в кратчайшие сроки».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог в 500 тыс. рублей.

Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

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