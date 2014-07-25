Воронежский суд оставил под стражей украинскую летчицу Савченко до конца августа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласила судья.

Во время заседания адвокаты Савченко Марк Фейгин и Николай Полозов заявили о незаконности ее содержания под стражей. В частности, было заявлено, что в судебном деле используется формулировка о том, что "преступление" было совершено на территории ЛНР, которая является террористической организацией и не является субъектом международного права.

По словам Фейгина, российские органы должны обратиться к украинским коллегам с просьбой оказать помощь в расследовании этого дела.

Также, по его мнению, суд не придал должного значения очевидной недостаточности доказательств якобы причастности Савченко к гибели российских журналистов. В частности, используются показания неизвестного, который указан как "Тарас", что является анонимным свидетельством, хотя из этого не вытекает, что Савченко имеет отношение к минометному обстрелу, а ряд свидетелей не видели Савченко в этот день и не дают никакой информации.

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"Явных доказательств вины Савченко нет", - подчеркнул он, добавив, что, по российскому законодательству, заключать под стражу можно только при наличии конкретных свидетельств преступления.

Кроме этого, адвокат Полозов подчеркнул, что Савченко с 30 июня насильно и незаконно удерживается на территории РФ и она незаконно перевезена с территории Украины, ее допрашивали без адвоката, без переводчика и доступа консула Украины, но с использованием полиграфа.

Полозов предложил суду отпустить Савченко под залог 500 тыс. рублей и гарантии Посольства Украины.

Сама Савченко заявила, что российские спецслужбы незаконно доставили ее в РФ и для справедливости должны вернуть в Украину, а она, в случае необходимости, вернется для судебного разбирательства.

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"Хотела бы пожелать российскому суду быть по настоящему справедливым", - подчеркнула Савченко.

Прокуроры высказались категорически против освобождения Савченко из-под стражи, так как она якобы может скрыться и оказывать давление на свидетелей и потерпевших, при том, что потерпевшими являются погибшие российские журналисты Антон Волошин и Игорь Корнелюк.