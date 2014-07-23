BBC: Меркель требует срочных санкций для России

При этом канцлер не поддерживает идею отмены права России на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Пойти на такой шаг призывают члены блока умеренных консерваторов, в который входит и сама Меркель, сообщает BBC Украина.

Лишение России Чемпионата мира по футболу принесет гораздо более ощутимый результат, чем последующие экономические санкции, заявил Михаэль Фухс, однопартиец немецкого канцлера.

"ФИФА стоит подумать, сможет ли Москва стать должной хозяйкой турнира, если она не может даже гарантировать безопасность авиалиний", - рассказал Михаэль Фухс в интервью изданию Handelsblatt. Также он добавил, что при необходимости "мундиаль" можно провести в Германии или Франции.

Введение экономических санкций стало бы непростой задачей из-за больших границ России, которые слишком "дырявые" для эффективной остановки импорта, убежден немецкий политик.

Власти Украины и страны Запада убеждены, что малазийский "Боинг" сбили ракетой, которую выпустили из подконтрольного сепаратистам района так называемой "Донецкой народной республики".

Футбольные ассоциации Нидерландов и Великобритании считают, что не надо принимать поспешные решения, а стоит дождаться выводов расследования причин катастрофы малазийского "Боинга".

Госпожа Меркель считает, что действовать нужно очень оперативно.

"Поскольку Россия не проявила никакого интереса в расследовании аварии самолета, канцлер считает, что нужно принимать решения быстро", - рассказал официальный представитель госпожи Меркель.

Представитель МИД Германии также отметил, что Москва не прилагает достаточных усилий по этому вопросу.

Во вторник Евросоюз согласовал расширенный пакет санкций против России. Список лиц, которые попали под ограничения, представят в Комитете постоянных представителей ЕС в четверг, сообщил министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс.

Кто именно войдет в новый список, голландский дипломат не уточнил. Санкции также коснутся целых секторов российской экономики: оборонного, энергетического и финансового.

К этому времени Евросоюз воздерживался от применения так называемых "санкций третьей волны", которые касаются отдельных секторов экономики РФ.

В понедельник премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон во время выступления перед Палатой общин британского парламента предупредил Россию о возможности введения более жестких санкций со стороны ЕС.

Он также призвал российские власти использовать свое влияние, чтобы положить конец конфликту на востоке Украины, а также прекратить поставки оружия сепаратистам.