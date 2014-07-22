Председателю Днепропетровского облсовета Удоду объявлено о подозрении в связи с событиями возле ОГА 26 января



Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, следователи еще окончательно не определили квалификацию статьи, так как следственные действия продолжаются.

”Идет следствие. Окончательная квалификация статьи пока не определена”, - заявили в пресс-службе ведомства.

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Как сообщал УНИАН, 26 января во время мирной акции у стен Днепропетровской ОГА произошло столкновение между активистами Майдана и ”титушками”. В результате столкновений около 30 активистов, 7 журналистов и 27 сотрудников милиции получили ранения. Как установило следствие, ”титушки” укрывались в здании облгосадминистрации.

Ранее в прокуратуре заявляли, что о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 293 Уголовного кодекса Украины, объявлено трем активным участникам указанных действий, в том числе одному организатору.