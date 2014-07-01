Британский фонд: Украина нуждается в новой избирательной системе, а 4 области требуют новых лиц

В TDF отмечают, что результаты исследования говорят о неэффективности нынешней избирательной системы Украины, в связи с чем на повестке дня стоит принятие нового закона о выборах.

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«Проведение демократической перезагрузки власти в Украине невозможно в условиях действия нынешнего законодательства о выборах», - заявил президент Transition Democracy Fund Уильям Фоулер. По его словам, проведенные исследования показали, что процесс реформирования избирательного законодательства в Украине лишь в некоторых вопросах находит поддержку большинства экспертного сообщества. Так, опрошенные эксперты убеждены в необходимости принятия преференциальной системы выборов, которая позволит снизить уровень коррупции в парламенте и улучшить ситуацию с прозрачностью и демократическими стандартами в стране. Кроме того, результаты исследования также свидетельствуют о том, что должности председателей областей должны быть выборными. Кроме того, большинство экспертов считают необходимым снизить количество мест в парламенте с 450 до 300.

Однако, в Transition Democracy Fund подчеркивают, что вопрос проходного барьера в украинский парламент не нашел единства среди экспертов. Результаты опроса указывают на коридор в пределах 3-5%.

Transition Democracy Fund подчеркивает, что эксперты неоднозначны и в определении эффективности работы парламентских фракций. Однако, несмотря на различия в их ранжировании, практически все эксперты назвали в тройке лидеров УДАР, «Батькивщину» и «Свободу».

Учитывая стремление украинского общества к трансформации избирательной системы, на базе социологического опроса в соответствующих областях, а также опроса украинских и региональных экспертов и журналистов, Transition Democracy Fund составил рейтинг депутатов-мажоритарщиков, которые по состоянию на июнь 2014 года имели наибольший электоральный уровень поддержки в своем регионе и деятельность которых оценивалась экспертами как необходимая и эффективная.

В каждой области по результатам комплексного исследования Transition Democracy Fund выделил троих лидеров, избиравшихся в парламент по одномандатному избирательному округу в данном регионе, деятельность которых можно оценивать как эффективную и пользующуюся популярностью среди населения и лидеров общественного мнения с точки зрения законодательной деятельности и работы в избирательном округе.

Так, в Винницкой области ими оказались Николай Катеринчук, Александр Домбровский и Григорий Заболотный. В Волынской – Игорь Палица, Степан Ивахив, Игорь Еремеев. В Житомирской – Владимир Литвин, Геннадий Зубко, Владимир Пехов. Лидерами опроса в Закарпатской области стали Виктор Балога, Василий Петевка и Павел Балога. В Запорожской области – Ярослав Сухий, Вячеслав Богуслаев, Евгений Балицкий. В Ивано-Франковской – Александр Сыч, Юрий Деревянко, Александр Доний. В Киевской - Сергей Мищенко, Руслан Сольвар, Ярослав Москаленко. Во Львовской – Ирина Сех, Ирина Фарион, Ярослав Дубневич. В Одесской – Давид Жвания, Геннадий Труханов, Сергей Гринивецкий. В Полтавской - Сергей Каплин, Константин Жеваго, Владимир Пилипенко. В Ровенской области - Олег Осуховский, Валентин Королюк, Юрий Вознюк. В Сумской - Олег Медуница, Владимир Шульга, Александр Волков. В Тернопольской - Алексей Кайда, Михаил Головко, Иван Стойко. В Хмельницкой и Черновицкой областях TDF определил Игоря Сабия, Николая Федорука, Александра Герегу. В Черкасской области - Валентина Ничипоренко, Геннадия Бобова, Виктора Тимошенко. В Черниговской области - Олега Ляшко, Николая Рудьковского, Владислава Атрошенко, а в Киеве - Виталия Ярему, Виктора Чумака, Андрея Ильенко.

TDF отмечает, что по согласно результатам исследования «2014: вызовы для избирательного права Украины», наибольший запрос населения и экспертов на новые лица имеется в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Кировоградской областях (исследование не проводилось на территории Донецкой и Луганской областей, а также Крыму). В них получены наиболее противоречивые результаты, где тройка лидеров имеет минимальный отрыв от остальных объектов исследования (не более 2%). Так, в Днепропетровской области это - Андрей Шипко, Артур Мартовицкий, Игорь Цыркин. В Кировоградской - Станислав Березкин, Александр Един, Сергей Кузьменко. В Николаевской - Игорь Бриченко, Артем Ильюк, Николай Жук. В Харьковской - Александр Фельдман, Валерий Писаренко, Ирина Горина и в Херсонской - Андрей Путилов, Федор Негой, Владимир Сальдо.

Социологический опрос проведен по заказу Transition Democracy Fund 10-18 июня 2014 года. Опрошено 6400 респондентов старше 18 лет в 320 населенных пунктах на всей территории Украины кроме Донецкой, Луганской областей и Крыму методом личных интервью. Экспертный опрос проводился с 1 по 30 июня. В нем приняло участие 152 эксперта, лидеров общественного мнения и региональных журналистов.

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Transition Democracy Fund – негосударственная организация (Великобритания), осуществляющая исследования и мониторинг трансформационных процессов в странах постсоветского пространства. Основана в 2005 году. Президент TDF – Уильям Фоулер (www.transitiondemocracy.com).