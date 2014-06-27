Порошенко призывают наложить вето на закон о переселенцах

Соответствующее обращение было обнародовано сегодня в Киеве, сообщает Радио Свобода.

В частности, сокоординатор общественного союза «Координационный совет организаций вынужденных переселенцев из Крыма» Сергей Ковальский заявил, что подписание президентом этого закона может привести к «социальной катастрофе».

«Нас снова пытаются, как бы это корректнее сказать, обмануть. Опять пытаются на нас сэкономить, оттянуть время, переложить ответственность на неопределенных лиц», - отметил эксперт.

Читайте такжеВ ПАСЕ прогнозируют увеличение количества беженцев из КрымаПредседатель Центра гражданского просвещения «Альменда» Ольга Скрипник отметила, что закон, принятый в парламенте, содержит много спорных пунктов. В частности, термин «вынужденные мигранты», который закрепляется за переселенцами, является, по словам специалиста, двусмысленным, и не имеет определения в международном законодательстве. Кроме того, закон не предусматривает выделение средств для помощи переселенцам и не определяет, куда людям обращаться за помощью.

Верховная Рада 19 июня приняла закон о правовом статусе лиц, которые вынуждены покинуть места проживания вследствие временной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя и обстоятельств, связанных с проведением антитеррористической операции на территории Украины (№4998-1).

Сейчас, по данным ООН, в Украине уже более 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на востоке и в Крыму.