В ПАСЕ прогнозируют увеличение количества беженцев из Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили, выступая на заседании ПАСЕ, народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс.

Так, Джемилев отметил рост беженцев из Крыма.

«Несмотря на призывы Меджлиса не покидать родину ни при каких обстоятельствах, количество беженцев продолжает увеличиваться», - отметил Джемилев.Читайте такжеВ Крыму вооруженные люди захватили медресе

Он добавил, что сегодня в Крыму сворачиваются демократические свободы. В частности, по словам Джемилева, парламент и средства массовой информации полностью контролируются оккупационными властями, суды и прокуратура имеют «бутафорские функции».

Также Джемилев заявил, что Крым превращается в базу по подготовке террористов для переброски их в другие регионы Украины. Участились случаи бесследного исчезновения людей, которые в той или иной форме выражали недовольство оккупационным режимом.

Джемилев высказал надежду, что ПАСЕ сможет повлиять на уменьшение масштабных беззаконий, происходящих в Крыму.

Мужниекс в своем выступлении также высказал обеспокоенность в связи с ростом беженцев, оценить количество которых, по его словам, на сегодняшний день невозможно.Читайте такжеВ Крыму начали информационную войну против мусульманских организаций

Он прогнозирует, что количество беженцев будет увеличиваться.

"Мы прогнозируем, что в ближайшие месяцы отток населения из Крыма будет увеличиваться, родители хотят, чтобы дети закончили свой учебный год", - сказал Мужниекс.

Как сообщал УНИАН, по данным помощника генерального секретаря ООН по правам человека Ивана Шимоновича, в Украине зафиксировано свыше 46 тысяч внутренних беженцев.Читайте такжеКоличество вынужденных переселенцев в Украине достигло 46 тысяч - ООН

"На 23 июня Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 46 тысяч 100 внутренне перемещенных лиц, 11 тыс. 500 человек - из Крыма и почти 34 тыс. 600 - с востока".

По данным Минсоцполитики Украины, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 10,5 тыс. переселенцев из АР Крым и города Севастополя.