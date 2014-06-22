Полсотни неизвестных пикетируют консульский отдел России в Киеве

Около полусотни неизвестных лиц пикетируют консульский отдел РФ в Печерском районе Киева.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции, отметив, что пока грубых нарушений порядка не зафиксировано. Охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники милиции. Ранее сообщалось, что проукраинские активисты разбили брусчаткой витрины российского "Сбербанка".

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