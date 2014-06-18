Тела военных, погибших в сбитом Ил-76, сегодня перевезут в Днепропетровск и Мариуполь

Тела военных, которые погибли в сбитом боевиками военно-транспортном самолете Ил-76 в аэропорту Луганска, будут сегодня перевезены в Днепропетровск и Мариуполь международной организацией “Красный Крест”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль.

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Министр сообщил, что достигнута договоренность с международной организацией “Красный Крест”, которая будет помогать в осуществлении эвакуации тел военных в Днепропетровск и Мариуполь.

“Мы делаем это вместе под эгидой Красного Креста”, - сказал Коваль и отметил, что как раз в эти минуты операция продолжается.

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Как сообщал УНИАН, 14 июня около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих. Все они погибли.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса «теракт».