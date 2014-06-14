Террористы "ЛНР" объяснили, для чего сбили самолет с 49 военными

Эту информацию Радио Свобода подтвердила Оксана Чигрина, представитель пресс-службы штаба так называемой «Луганской народной республики», которая признана террористической организацией.

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«Самолет сбили «ополченцы». Был нарушен приказ Болотова о закрытом воздушном пространстве над Луганском. В документе говорилось, что в случае нарушения приказа, будут приняты соответствующие меры», - сказала Чигрина.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июня, около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное дело по статье «теракт».