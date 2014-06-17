Главу Люстрационного комитета вызвали на допрос
Председателя Соболева вызывают на допрос по делу относительно угроз судьям.
Активист инициативы «Воля», уполномоченный Советом Майдана провести люстрацию, Егор Соболев получил приглашение от старшего следователя по особо важным делам киевской милиции прибыть в участок для проведения процессуальных действий по уголовному производству по фактам угрозы судьям Верховного суда и захвата здания Верховного суда.
Об этом сообщили УНИАН в инициативе “Воля”.
«Государство наконец оценило мои усилия в очистке судов. Старший следователь по особо важным делам киевской милиции Плюшкин прислал мне на мейл вызов в участок", - сообщил на своей странице в Фейсбук Соболев.
Читайте такжеСоболев рассказал, что необходимо сделать для роспуска парламента
“Я так понимаю, речь идет об апрельской встрече с нами смотрящих по судебной системе от Виктора Януковича. Тогда у них хватило наглости собраться на так называемый "съезд судей" с целью переназначить себя на должности. Мы их убедили разойтись, а затем освободили законом. Еще тогдашний председатель АП Сергей Пашинский пообещал мне уголовное дело и посоветовал искать адвоката. Что здесь скажешь? Молодец, сдержал слово”, - говорится в сообщении активиста.
Соболев отметил, что не намерен прибывать в участок милиции для проведения следственных действий, пока повестка ему не будет передана в установленном законом порядке.
Он также посоветовал следователям заняться действительно особо важными делами.