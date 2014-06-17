Главу Люстрационного комитета вызвали на допрос

Активист инициативы «Воля», уполномоченный Советом Майдана провести люстрацию, Егор Соболев получил приглашение от старшего следователя по особо важным делам киевской милиции прибыть в участок для проведения процессуальных действий по уголовному производству по фактам угрозы судьям Верховного суда и захвата здания Верховного суда.

Об этом сообщили УНИАН в инициативе “Воля”.

«Государство наконец оценило мои усилия в очистке судов. Старший следователь по особо важным делам киевской милиции Плюшкин прислал мне на мейл вызов в участок", - сообщил на своей странице в Фейсбук Соболев.

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“Я так понимаю, речь идет об апрельской встрече с нами смотрящих по судебной системе от Виктора Януковича. Тогда у них хватило наглости собраться на так называемый "съезд судей" с целью переназначить себя на должности. Мы их убедили разойтись, а затем освободили законом. Еще тогдашний председатель АП Сергей Пашинский пообещал мне уголовное дело и посоветовал искать адвоката. Что здесь скажешь? Молодец, сдержал слово”, - говорится в сообщении активиста.

Соболев отметил, что не намерен прибывать в участок милиции для проведения следственных действий, пока повестка ему не будет передана в установленном законом порядке.

Он также посоветовал следователям заняться действительно особо важными делами.