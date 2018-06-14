Люстрация: провести нельзя заговорить

Слово «люстрация» стало особенно популярным в последнее время. Впрочем, в обиходе оно появилось не сегодня и, пожалуй, громче всего звучало в 2005 году. К сожалению, за девять лет так и не были созданы ни органы, ее проводящие, ни механизмы, по которым должно происходить очищение власти. Почему так происходит? Опыт каких стран, и в каких сферах проведения люстрации, может использовать Украина? Как не позволить превратить этот важный инструмент для модернизации власти в очередной способ борьбы с «неугодными»?

Ответы на эти вопросы на текущей неделе искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Время не терпит

Так, народный депутат ІІІ-VI созывов Верховной Рады, представитель президента в Верховной Раде (2005-2006 гг.) Юрий Ключковский напомнил, что впервые о люстрации в Украине, как и во многих постсоветских странах, заговорили еще в 1991 году, «как раз в то время, когда не только говорили, но и осуществляли люстрацию в большинстве посткоммунистических и постсоветских стран».

Он обратил внимание на тот факт, что «люстрация» - термин больше политический, чем правовой. В правовом же отношении необходимо говорить о правовой ответственности людей. «Для этого нужно установить основания такой ответственности», - заметил он.

Так, в начале 90-х, у соседей Украины под люстрацию подпадали не только лица, которые занимали официальные должности, но и все, кто был связан, даже тайно, с системой безопасности тоталитарных режимов. «Эти люди не имели права доступа потом к публичной службе, к публичным должностям, к работе в публичной сфере», - отметил Ключковский.

Однако, если ряд государств, образовавшихся после распада СССР, начали ее проведение (кто более успешно, кто – менее), то у нас ее просто заговорили. В результате, в 2005 году необходимость очищения власти вновь появилась на повестке дня. Но и в этот раз ситуация развивалась аналогично началу 90-х и с таким же результатом на выходе. «Нам очень не хотелось бы, чтобы при третьем разговоре опять заговорили это дело, и чтобы люстрация все же состоялась. Но для того, чтобы она состоялась, она должна быть очень продуманной, справедливой и реалистичной…Очень важно понимать, кого это коснется, за что и какие последствия принесет», - считает он.

Кроме того, по мнению политика, люстрацию необходимо проводить сегодня в кратчайшие сроки, иначе, через какое-то время, она может стать невозможной. Он напомнил, что, как правило, люстрация проводится на сломе старого и резкого перехода к чему-то новому в государстве. Учитывая, что в современной Украине цель люстрации – избавиться от людей, формировавших преступный авторитарный режим Виктора Януковича, затягивать с этим не стоит. Иначе часть этих людей ассимилируются с новой властью, и провести модернизацию уже не представится возможным.

Впрочем, в некоторых случаях, по мнению Юрия Ключковского, не нужна и процедура люстрации. «Нужен ли специальный закон о люстрации, чтобы изменить спецслужбы? Нет. Если сотрудник спецслужб работает на другое государство – это государственная измена и его нужно не увольнять с работы, а судить», - напомнил экс-депутат.

Большинство депутатов саботируют закон о люстрации

В свою очередь, народный депутат от ВО «Свобода», автор одного из люстрационных законопроектов Андрей Ильенко считает, что закон все же необходимо принять. Однако даже в депутатском корпусе полно тех, кому это крайне невыгодно. «Законопроектов о люстрации было подано несколько. Но, к примеру, наш ставили на внесение в повестку дня Верховной Рады. И это поддержали где-то 170 депутатов. То есть, только 170 человек хотели обсудить этот вопрос в парламенте», - рассказал он и добавил, что речь тут не идет о принятии документа, а просто лишь о его обсуждении в сессионном зале.

По словам Ильенко, тот факт, что соответствующие законопроекты даже не попадают в повестку дня парламента, свидетельствует о том, что большинству депутатов это не выгодно, поскольку, видимо, «в этом есть личный интерес». В этой связи, по его мнению, нынешний созыв Верховной Рады рассмотрит законопроекты о люстрации, разве что, под давлением еще одного Майдана. «Никаких иллюзий нет. В этом парламенте принять закон о люстрации, наверное, теоретически, можно, но это под давлением какого-то еще одного Майдана. В других случаях я не вижу сегодня такой возможности», - сказал депутат.

Кроме того, парламентарий обратил внимание, что «люстрацией сегодня называют все, что угодно, и, к сожалению, тема постепенно начинает заговариваться». В результате, по его словам, можно будет оказаться в ситуации, когда «очень скоро нам просто объявят: «Ребята, забудьте вообще, какая люстрация? Нам нужно страну спасать, объединяться».

Тем не менее, Ильенко считает, что именно проведение люстрации по всей стране может ее объединить. «За это будут выступать и на Востоке, и на Западе. Мы должны объединяться, но не с предателями и подлецами», - сказал он и добавил, что люстрация как раз выявит этих подлецов и предателей, что и «станет процессом очищения».

Первыми Украина должна «чистить» СБУ, суды и правоохранителей

В свою очередь, председатель Люстрационного комитета Егор Соболев также считает, что закон о люстрации Украине нужен и что проведение очищения займет немало времени. По его словам, Украине, в первую очередь, следует частично использовать опыт Польши, Чехии и Грузии. «Опыт Польши для нас интересен в вопросе образования центрального антикоррупционного бюро. Его создали как новый орган, и он оказался весьма эффективным», - напомнил он.

Чехи и грузины, по словам Соболева, также пошли путем создания органов власти заново. «Чехи сделали это со своей спецслужбой, грузины – с милицией. У них получилось. И по результатам видно, что это эффективно. Но для этого нужна была политическая воля», - сказал он и добавил, что люстрация – это не только увольнение большого количества людей из тех или иных структур, это построение государства заново.

«Я только что встречался с сотрудником СБУ, который рассказывал мне, что украинская спецслужба дальше работает на Россию…Пока у нас заново не будет создана украинская спецслужба, мы не победим в Донбассе. Более того, болезнь может распространиться на Киев и на другие области, потому что все эти агенты, которые часто называются «нашими генералами СБУ, нашими агентами спецслужбы», дальше действуют на территории всей Украины», - сказал Соболев.

Для очищения органов государственной власти Люстрационный комитет предлагает два подхода. Во-первых, переаттестацию сотрудников судов и правоохранительных органов, с привлечением к этому общественности. Поскольку именно небезразличные граждане знают обо всех злодеяниях нерадивых чиновников, правоохранителей, силовиков на местах.

Во-вторых, ограничение доступа к государственной службе людей, которые занимали руководящие должности в комсомольских и компартийных органах Советского Союза, людей, которые сотрудничали с КГБ, агентов школ КГБ. Предлагается также менять структуру СБУ, изменить кадровый состав и повысить заработные платы.

Риски некачественной люстрации

В то же время, президент аналитического центра «Политика», бывший заместитель главы Секретариата Президента Украины, представитель Президента в Верховной Раде (2009-2010) Игорь Попов считает, что сегодня не стоит бороться с комсомольцами и коммунистами, так как «это было актуально в 1991 году». По его словам, если, действительно, запретить всем, кто последние четыре года был у власти, занимать руководящие должности, как говорится в законопроекте о люстрации, то «это развалит госаппарат». «Не все они занимались коррупцией, но, если всех убрать, это развалит госаппарат», - сказал он.

«Риск люстрации - избирательный подход, когда будет объявлено, что это люстрация, а на самом деле это будет войной между кланами, война за должности. А второй риск - то, что будут назначать некомпетентных людей, которые не смогут справляться со своей работой. Тогда на ключевую публичную должность назначают некомпетентного человека, вроде где-то по квотам или его кто-то рекомендовал, а он оставляет коррупционеров, работавших ранее, или по квотам назначают непубличных заместителей, которые сидят на всех потоках», - отметил эксперт.

В этой связи, по его мнению, в борьбе с коррупционерами, вина которых пока не доказана, важно участие общественности. «Общественность должна быть тем звеном, которое стоит между фактом вынесения кандидатуры на ту или иную должность и указом, назначающим ее на должность», - сказал он.

В результате дискуссии участники круглого стола пришли к выводу, что процесс люстрации должен быть довольно быстрым и проводиться при непосредственном участии гражданского общества. Только это позволит очистить государственный организм от метастаз коррупции, а украинцам поверить, что люстрация прошла не по «квотному принципу», а честно.

УНИАН

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