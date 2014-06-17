Кернес не считает Россию врагом Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кернес сказал во время пресс-конференции, которая прошла в харьковском аэропорту, сразу после возвращения мэра из Израиля.

"В одном из интервью. Которое брала у меня Ксения Собчак, я ей ответил, что я не считаю Россию врагом.

Я считаю, что сегодня сложилась такая конъюнктура отношений, но я верю, что это будут в будущем нормальные отношения, которые дадут развитие нашим странам", - сказал Кернес.Читайте такжеБольшинство украинцев считает, что Россия вооружает сепаратистов, - социсследование

По мнению мэра, сегодня руководители на всех уровнях "должны объединиться для того, чтобы прекратить ту эскалацию, которая сегодня есть в восточной Украине".

"Я считаю, что Россия и Украина должны быть в отношениях дружбы, согласия, деловых отношениях. Потому что те предприятия, на которых в том числе работают харьковчане, ориентированы на российский рынок. Я считаю, что мы не должны делать из друзей врагов ", - отметил Кернес.