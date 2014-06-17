Кернес заявляет, что уголовное дело против него сфальсифицировал Аваков
Харьковский городской голова Геннадий Кернес уверен, что возбужденное против него уголовное дело сфальсифицировал и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кернес сказал на пресс-конференции, которая прошла в харьковском аэропорту сразу после возвращения мэра из Израиля, где он находился на лечении после покушения.
"Это следствие идет полным ходом. Я говорил, что это дело сфальсифицировано Аваковым, я и говорю, что это сфальсифицированное дело Аваковым и аффилированными с ним лицами. Это дело яйца выеденного не стоит", - сказал Кернес.
Справка УНИАН. В марте главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.
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13 марта Печерский районный суд города Киева избрал Кернесу меру пресечения в виде частичного домашнего ареста. В постановлении суда отмечается, что он должен находиться дома с 21:00 вечера до 7:00 утра ежедневно.
Как сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Алексей Баганец, Генеральной прокуратурой принято к расследованию уголовное производство по факту незаконного лишения свободы двух евромайдановцев в Харькове.
Кернес заявлял, что обвинения в его адрес не имеют реальной почвы, а также что с ним сводит личные счеты Арсен Аваков, бывший губернатор Харьковской области, а теперь - и.о. министра внутренних дел Украины.
28 апреля во время утренней пробежки Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Генеральная прокуратура Украины дала разрешение на лечение за рубежом раненого. В этот же день Печерский районный суд города Киева по ходатайству защиты изменил ему меру пресечения с частичного домашнего ареста на личное поручительство. Ночью Кернеса транспортировали на лечение в Израиль.