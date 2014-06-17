Прокуратура открыла дело в отношении интернет-сообщества «Львовская народная республика»
Прокуратура Львовской области возбудила уголовное производство по факту незаконной деятельности интернет-сообщества «Львовская народная республика».
Львов. 17 июня. УНИАН. Прокуратура Львовской области возбудила уголовное производство по факту незаконной деятельности интернет-сообщества «Львовская народная республика».
Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Как отмечается в сообщении, прокуратурой Львовской области 14 июня в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
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"Основанием для регистрации указанного уголовного производства стало обнаружение в сети Интернет информации о противоправной деятельности интернет-сообщества «ЛНВ - Львовская народная республика», которая функционирует в социальной сети «Вконтакте».
С помощью сети неустановленное лицо - основатель указанной группы - проводит агитационную работу среди пользователей. В частности, формирует деструктивные взгляды и мнения отдельных граждан, связанные с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - отмечается в сообщении.
Уголовное производство для проведения дальнейшего досудебного расследования направлено в следственный отдел УСБУ во Львовской области.
Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК Украины в производстве назначена группа прокуроров для осуществления процессуального руководства.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.