1+1 Медиа требует от руководителей соцсетей заблокировать группы, угрожающие нацбезопасности

Группа компаний " 1+1 Медиа обратилась к руководителям офисов социальных сетей Facebook, Twitter, Одноклассники, ВКонтакте, а также к Секретарю СНБО относительно фактов постоянного распространение в социальных сетях призывов к нарушению территориальной целостности Украины, сепаратизма и терроризма на территории самопровозглашенных вопреки Конституции Украины Донецкой и Луганской «народных республик», которые создают существенные угрозы национальной безопасности Украины.Читайте такжеГруппа 1+1 медиа отказывается от показа контента, что восхваляет спецназовцев и вооруженные силы РФ

1+1 Медиа в своем обращении призывает руководителей офисов социальных сетей принять меры по блокированию групп и страниц, которые системно допускают открытые призывы к сепаратизму, терроризму и одобрение действий незаконных вооруженных формирований сепаратистов и других военных спецподразделений, которые ведут военные действия против легальных украинских спецподразделений и Национальной гвардии на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик»; призывы к экстремистской деятельности вопреки как украинскому, так и международному законодательству; опубликование списков граждан с фотографиями, адресами, номерами телефонов с призывами к совершению над ними «самосуда» и насилия; разжигание межнациональной розни, высказывания дискриминационного характера по признакам национальности, гражданства, политических предпочтений; обнародование информации, что не соответствует действительности и направлена на манипулирование сознанием граждан. Перечень основных таких групп в социальных сетях добавлены к обращению.

«Мы не выступаем против свободы слова и свободного выражения своих мыслей и не поддерживаем введение государственной цензуры. Мы понимаем это, потому что именно каналы нашей медиа-группы отключила самопровозглашенная власти Донецкой и Луганской «народных республик». Мы понимаем, что в настоящее время нормативное регулирование порядка создания, использования или закрытия доступа к интернет-ресурсов в Украине отсутствует. Мы уверены, что подобные проблемы в демократической стране вполне могут решаться с помощью механизмов саморегулирования. Тем более, что деятельность подобных групп не только противоречит законодательству, но и грубо нарушает правила самих социальных сетей,» - говорится в обращении 1+1 Медиа.Читайте такжеГруппа 1+1 медиа сняла с показа 15 сериалов, которые восхваляют вооруженные силы РФ

В обращении к Совету национальной безопасности и обороны 1+1 Медиа предлагает создать рабочую группу, которая объединит специалистов в области информационной безопасности, для разработки общего плана действий по борьбе с информационными проявлениями сепаратизма, терроризма, распространяющиеся через социальные сети. А также в случае целесообразности разработать законодательный процесс урегулирования данной проблемы и определить государственные органы, которые должны фиксировать подобные нарушения.

Со своей стороны 1+1 Медиа выражает готовность принять активное участие в разработке указанных вопросов в составе рабочей группы.