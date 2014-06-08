В Славянске и Краматорске возобновилась стрельба, слышны сильные взрывы

Утром в Славянске и Краматорске возобновилась стрельба.

Как сообщают очевидцы в Twitter, утром 8 июня в зоне действия АТО продолжаются периодические залпы, террористы стреляют из минометов и автоматов, слышны мощные взрывы.

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#Краматорск район завода ЭМСС опять слышно бой со стороны блокпоста террористов. автоматы — Иван Щелепов (@poppoppopkt) 8 июня 2014

#Ато#Славянск Слышу залпы батареи гаубиц с Карачуна — Иван Щелепов (@poppoppopkt) 8 июня 2014

НОНА на Одесской после пары плюх с Карачуна замолчала. Хотя скорее всего эта живучая железяка просто меняет позицию(( — Slavyansk Ukraine (@Slavyansk_UA) 8 июня 2014

похоже после артобстрела района АИЗ-Керам начался пожар — Slavyansk Ukraine (@Slavyansk_UA) 8 июня 2014

Видео Марина Хащенкова