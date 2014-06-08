В Славянске и Краматорске возобновилась стрельба, слышны сильные взрывы
12:50, 08 июня 2014Политика
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В зоне АТО продолжаются боевые действия.
В Славянске продолжаются обстрелы / @Sloviansk
Утром в Славянске и Краматорске возобновилась стрельба.
Как сообщают очевидцы в Twitter, утром 8 июня в зоне действия АТО продолжаются периодические залпы, террористы стреляют из минометов и автоматов, слышны мощные взрывы.
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#Краматорск район завода ЭМСС опять слышно бой со стороны блокпоста террористов. автоматы
— Иван Щелепов (@poppoppopkt) 8 июня 2014
#АТО#Славянск Жуткая канонада доносится до #Краматорск'а- множественные взрывы
— Иван Щелепов (@poppoppopkt) 8 июня 2014
#Ато#Славянск Слышу залпы батареи гаубиц с Карачуна
— Иван Щелепов (@poppoppopkt) 8 июня 2014
НОНА на Одесской после пары плюх с Карачуна замолчала. Хотя скорее всего эта живучая железяка просто меняет позицию((
— Slavyansk Ukraine (@Slavyansk_UA) 8 июня 2014
похоже после артобстрела района АИЗ-Керам начался пожар
— Slavyansk Ukraine (@Slavyansk_UA) 8 июня 2014
Видео Марина Хащенкова
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