В Славянске и Краматорске возобновилась стрельба, слышны сильные взрывы

12:50, 08 июня 2014
Политика
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В зоне АТО продолжаются боевые действия.

В Славянске продолжаются обстрелы / @Sloviansk

Утром в Славянске и Краматорске возобновилась стрельба.

Как сообщают очевидцы в Twitter, утром 8 июня в зоне действия АТО продолжаются периодические залпы, террористы стреляют из минометов и автоматов, слышны мощные взрывы.

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Видео Марина Хащенкова
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