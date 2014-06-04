Славянск и Краматорск обеспечены продовольствием - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в департаменте экономики Донецкой облгосадминистрации на основании информации местных горсоветов. Так , в Славянске предприятия розничной торговли действуют соответственно ситуации. На окраинах города магазины работают 2 - 4 часа, а в центре города режим работы магазинов меняется только в случае проведения АТО. Продукты завозятся как с оптовых баз города, так и из Донецка.

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В Краматорске предприятия розничной торговли работают в обычном режиме. Их график работы меняется только в случае проведения АТО.

Есть полный ассортимент продуктов питания в полном объеме, заверили в ОГА.