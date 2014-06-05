Пограничники в пункте пропуска «Мариновка» получили поддержку, часть боевиков отступила в сторону РФ
20:47, 05 июня 2014Политика
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По состоянию на 20.00 пограничникам, обороняющимся в пункте пропуска «Мариновка», поступила наземная поддержка от сводного отряда Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает отдел по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.
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В сообщении отмечается, что противостояние продолжается. Со стороны пограничников 5 раненых. Им оказана медицинская помощь, однако все изъявили желание продолжать бой.Читайте такжеАвиация ВСУ дважды нанесла удар по нападавшим на пункт пропуска «Мариновка»
Часть террористов, которые атаковали пункт пропуска «Мариновка» с нейтральной полосы со стороны Российской Федерации, после атак авиации и силового усиления пограничников отступила в сторону России, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщал УНИАН, авиация Вооруженных сил Украины дважды нанесла огневой удар по напавшим на пункт пропуска «Мариновка» на Донетчине.
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