Пограничники в пункте пропуска «Мариновка» получили поддержку, часть боевиков отступила в сторону РФ

В сообщении отмечается, что противостояние продолжается. Со стороны пограничников 5 раненых. Им оказана медицинская помощь, однако все изъявили желание продолжать бой.Читайте такжеАвиация ВСУ дважды нанесла удар по нападавшим на пункт пропуска «Мариновка»

Часть террористов, которые атаковали пункт пропуска «Мариновка» с нейтральной полосы со стороны Российской Федерации, после атак авиации и силового усиления пограничников отступила в сторону России, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, авиация Вооруженных сил Украины дважды нанесла огневой удар по напавшим на пункт пропуска «Мариновка» на Донетчине.