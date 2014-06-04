ЕС назвал крайнюю дату подписания с Украиной Соглашения об ассоциации

«С Украиной мы уже подписали политическую часть, и часть, которая осталась - экономическая, подпишем самое позднее 27 июня», - сказал он.

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Председатель Евросовета напомнил, что на эту дату запланировано подписание Соглашений об ассоциации с Молдовой и Грузией, которое состоится в присутствии всех 28 глав государств и правительств стран ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта по просьбе украинской стороны. ЕС в одностороннем порядке отменил импортные пошлины на украинские товары в пакете общей помощи Украине, от чего Киев выигрывает почти 500 млн евро в год. Экономическая часть соглашения включает в себя положения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

29 мая и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица сообщил, что Украина намерена провести консультации с ЕС по оперативному подписанию Соглашения об ассоциации в полном объеме.

Напомним, 28 мая Петр Порошенко заявил, что считает необходимым не тянуть с подписанием экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.