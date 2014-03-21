Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС

Украина и Европейский Союз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, Соглашение подписал премьер-министр Украины Арсений Яценюк и 28 лидеров стран Европейского Союза.

Читайте такжеЯценюк и Фюле обсудили подготовку торговой части ассоциации с ЕС

Яценюк и Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей выступили с обращениями.

Как сообщалось, Украина и ЕС планировали подписать Соглашение об ассоциации еще на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 29 ноября 2013 года. За неделю до подписания правительство приостановило процесс евроинтеграции. Это вызвало массовые акции протеста в Украине, которые завершились устранением от власти президента Виктора Януковича.

Яценюк заявил вчера, что подписание политической части Соглашения об ассоциации является первым шагом к приобретению Украиной членства в Европейском Союзе в будущем.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, разделы Соглашения, которые были подписаны, состоят из: Преамбулы, Статьи 1, Заголовков I (Общие принципы), II (Политический диалог и реформы, политическая ассоциация, сотрудничество и сближение во внешней политике и политике безопасности) и VII (Институциональные, общие и заключительные положения)

В Представительстве ЕС заявили, что «подписание Соглашения подчеркивает решительную поддержку Украины в эти трудные времена со стороны Европейского Союза. Главы государств и правительств ЕС также подтвердили свою решимость подписать остальные положения Соглашения. Вместе с тем вскоре ЕС временно отменит таможенные пошлины на украинский экспорт в Евросоюз. Эти шаги являются доказательством обоюдного желания ЕС и Украины к построению тесной политической ассоциации и экономической интеграции».

Справка УНИАН. Украина и ЕС планировали подписать Соглашение об ассоциации еще на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 29 ноября 2013 года. За неделю до подписания правительство приостановило процесс евроинтеграции. Это привело к массовым акциям протеста в Украине, которые завершились отстранением от власти президента Виктора Януковича.