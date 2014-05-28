Порошенко предлагает подписать Соглашение с ЕС сразу после инаугурации

По его мнению, такое подписание могло бы состояться сразу же после инаугурации нового Президента Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко.

Подписание и введение в действие Соглашения, которое по существу является частью плана по модернизации Украины, и его имплементация предоставили бы возможность введения антикоррупционных мер и пакета реформ уже в ближайшие сроки.

Читайте такжеПятницкий рассказал о перспективах украинских товаров на рынках ЕСНарод Украины, который поддержал проевропейскую программу кандидата на пост Президента Украины Петра Порошенко, не может ожидать, поэтому действия власти сегодня должны быть максимально активными, считает будущий Президент.

Порошенко выразил надежду, что Европейский Союз и его лидеры, которые последовательно поддерживали европейский выбор украинских граждан и декларировали готовность завершения подписания Соглашения об ассоциации сразу же после выборов Президента Украины, также поддержат эту позицию.

Ранее сегодня издание The Wall Street Journal сообщило, что якобы Порошенко попросил в разговоре с председателем Европейского Совета Германом ван Ромпеем "немного времени" на подписание Соглашения.

Изданию об этом сообщили "дипломаты", которым об этом сказал представитель ван Ромпея Дидье Сиувс.