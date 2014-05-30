«Правый сектор» обещает завтра начать демонтаж палаток и баррикад на Майдане

«Правый сектор» обещает завтра, в день Киева, начать демонтаж палаток и баррикад на Майдане Незалежности и разблокирование дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил член политсовета «Правого сектора» Игорь Криворучко.

По его словам, «Майдан постепенно деградирует, опускаясь к уровню антимайдана».

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«Сегодня, пройдя по Майдану, можно увидеть нетрезвых людей в камуфляже, которые провоцируют конфликты и демонстрируют поведение, неприличное для майдановца», - сказал Криворучко.

Учитывая это, он предлагает превратить Майдан с места проживания в место генерирования новых идей.

Криворучко отметил, что военные палатки будут убраны, а вместо них установят сферические палатки для журналистов, фотографов, художников.

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Что касается баррикад, как отметил Криворучко, в них нет смысла, поскольку новая украинская власть избрана, а российских войск в Киеве нет.

По словам Криворучко, вместо баррикад на подходах к Майдану будут стоять мобилизационно-информационные пункты, а группа быстрого реагирования, которой был во время революции «Правый сектор», будет находиться на Майдане. Также предлагается другую часть людей, которые сейчас находятся на центральной площади столицы, отправить на восток Украины для участия в антитеррористической операции.

Здание КГГА, сказал Криворучко, будет передано столичной власти для использования по назначению.

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В то же время Криворучко признал, что не все майдановцы разделяют идею деблокирования центра города. “Такие люди есть. Они называются тунеядцами. Многие из них не принимали участия в революции, но сейчас почему-то считаются майдановцами и позволяют себе выражать свою позицию. Такого морального права они не имеют”, - сказал Криворучко и заметил, что идут переговоры со всеми организациями Майдана, а окончательное решение, как ожидается, будет объявлено в воскресенье.