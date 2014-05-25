Порошенко не исключает, что его первый зарубежный визит в качестве президента будет в Польше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал журналистам в штабе после объявления результатов экзит-полов, которые определили, что он побеждает в первом туре.

Он напомнил, что сначала планирует осуществить внутреннюю поездку в Донецкую область, а относительно зарубежных — это может быть Польша.

Читайте такжеПорошенко выступает за досрочные парламентские выборы в 2014 году

“Я не исключаю, что это может быть Польша, я поеду на празднование 25-летия свободы Польши”, - сказал Порошенко.

Кроме того, по просьбе журналистов, он прокомментировал развитие отношений с Грузией. Так, Порошенко сказал, что они будут традиционно хорошими и даже одним из его советников будет гражданин Грузии. При этом на уточняющий вопрос, идет ли речь о Михаиле Саакашвили, Порошенко не ответил.