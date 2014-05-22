Турчинов: Украина никогда не вернется к неоимперии, которой грезит российское руководство

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он заявил во время встречи с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Турчинов напомнил, что украинцы на Майдане отстаивали право жить в свободной демократической стране.

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«Они хотят сами определять путь развития нашего государства, а это путь к цивилизации, в Европу, это путь, который направлен на построение мощной демократической страны», - отметил он.

Однако с таким решением украинцев, отметил руководитель парламента, не соглашается Российская Федерация, «политическое руководство которой бредит построением новой постсоветской империи».

Он выразил убеждение, что Украина «никогда не вернется к постсоветской неоимперии, какие бы красивые названия и лозунги ни выдвигали те, кто строит этот обреченный проект».

Он отметил, что Россия фактически объявила Украине войну, потому что продолжается оккупация Крыма, есть попытки разжечь сепаратистский пожар на востоке и юге страны.

Вместе с тем, председатель Верховной Рады подчеркнул, что в Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях этот пожар удалось притушить.

«Идет жестокая война против нашей страны. Оккупанты не верят в Бога, поэтому оставляют такой кровавый след на нашей земле», - сказал Турчинов.