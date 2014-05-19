Кремль принял решение отложить военную операцию в Украине - Тымчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на пресс-конференции.

«С начала мая мы наблюдаем ротацию в составе боевиков, отзываются представители спецподразделений ГРУ и на их место прибывают наемники, в основном также военнослужащие российской армии, которые служили в спецназе, имеют опыт боевых действий, в первую очередь на Кавказе», - сообщил он.

По мнению Тымчука, «проведением такой ротации Кремль подстраховывается, обеспечивает себе прикрытие от идентификации действующих военнослужащих российской армии».

«После псевдореферендума 11 мая мы констатировали резкое снижение активности сети ГРУ, которая координировала сепаратистов», - отметил военный эксперт.Читайте такжеПутин приказал отвести войска, участвовавшие в учениях на границе с Украиной

«Мы полагаем, что Кремль сейчас принял решение отложить операцию, хотя остается вероятность вторжения России, пока есть войска на границе», - считает он.

«Кремль не может обеспечить скоординированные действия сепаратистов по всему Донбассу, все пускается на самотек. Местные сепаратисты продолжают получать поддержку оружием, финансированием, но если раньше был управляемый хаос, то сейчас он становится неуправляемым. Для Москвы сейчас сама цель – это срыв выборов, дестабилизация ситуации в регионе», - уверен Тымчук.