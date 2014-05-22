Тягнибок хочет досрочных выборов в Раду, чтобы "избежать реванша Кремля и Януковича"

«Сейчас возникает большая угроза реванша со стороны пособников режима Януковича с целью нивелирования достижений Революции достоинства и политической капитуляции перед Кремлем. В парламенте, к сожалению, есть признаки формирования негласной "широкой коалиции", для которой партийно-олигархические интересы и удержание власти стоят выше национальных интересов Украины и требований Майдана. Если ситуация будет развиваться в этом же направлении, мы будем добиваться перевыборов Верховной Рады», - отметил Тягнибок.

Он подчеркнул, что работа Рады тормозится предательством и саботажем многих депутатов.

«Фракции коммунистов и "регионалов", которые объединяют 135 депутатов, прямо бойкотируют принятие важных для страны законов - включая закон о люстрации - и фактически способствуют путинской агрессии и антигосударственному мятежу на востоке Украины», - заявил кандидат на пост президента от националистов. По его словам, досрочные выборы смогут очистить парламент, если пройдут по новым правилам.

«Эти выборы должны пройти по новым избирательным правилам, которые исключают возможности политической коррупции и позволят украинцам реально обновить власть. Необходимо ввести пропорциональную систему выборов в парламент по открытым избирательным спискам. Кроме этого, для обеспечения равного доступа всех участников выборов к СМИ для освещения своих программ нужно запретить платную политическую рекламу за три месяца до начала и в течение всей избирательной кампании», - заявил Тягнибок.