Яценюк отверг возможность переговоров с Россией в текущих условиях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время Третьего всеукраинского круглого стола национального единства сегодня в Николаеве.

“В сегодняшних условиях, я считаю, двусторонние переговоры между Украиной и Россией не могут рассматриваться”, - сказал Яценюк, объяснив это тем, что Россия осуществила военную агрессию на территорию Украины и нарушила международное право, уничтожила систему европейской безопасности, «еще и наплевала на устав организации, где Украина и Россия являются соучредителями (Совет безопасности ООН - УНИАН)».

По его словам, для того, чтобы иметь отношения с Россией, Украина предлагает сначала возобновить эти отношения в четырехстороннем формате. “Сначала нужно возобновить отношения в четырехстороннем формате, а затем посмотрим. Доверия к словам нет, не говоря уже о том, что они (Россия) нарушили подписанные договоренности”, - сказал Яценюк.

Он призвал Россию придерживаться подписанных двусторонних соглашений, отметив, что и Украина готова выполнять двусторонние соглашения, в том числе относительно экономической кооперации.

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«Наше требование есть только одно - у нас есть соглашения двусторонние, вы их подписывали, и Большой договор также. Но не нужно нам этих братских отношений, а то мы чего-то постоянно меньшие братья. Равные отношения. С родственниками мы как-то сами разберемся. Выполняйте то, что подписали, и мы будем выполнять то, что подписали», - сказал Яценюк.