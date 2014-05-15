Генсек НАТО: Россия не сделала ни едного шага для выполнения Женевских договоренностей

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции по вопросам безопасности в Братиславе, сообщается на сайте Североатлантического альянса.

"Политика открытых дверей НАТО и расширение Европейского Союза продвигает вперед нашу цель единой и свободной Европы. Не угрозами, принуждением или применением силы, а выбором суверенных государств и свободных людей. Свободным выбором, а не силой, мы стерли глубокие разделительные линии нашего континента", - отметил он.

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Генсек отметил, что Россия также подписалась под этими принципами, что каждая страна имеет неотъемлемое право выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности. И, что ни одно государство не имеет права рассматривать другое, как сферу своего влияния. Это четкие обязательства, которые взяли на себя все члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 15 лет назад в Хартии европейской безопасности. И они также закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, Хельсинкском заключительном акте и Основополагающем акте Россия - НАТО.

"То, что мы сейчас видим в Украине, является вопиющим нарушением основ европейской безопасности. Это опасная попытка повернуть время вспять, чтобы нарисовать новые разделительные линии. Путин и его правительство взорвали основополагающие принципы европейской безопасности. Государственные СМИ России раскручивают неправдивое изложение фактов, чтобы манипулировать общественным мнением. И Россия не сделала ни одного шага, чтобы выполнить Женевские договоренности, даже наоборот", - заявил Расмуссен.

Кроме того, он добавил, что, судя по действиям России, ее цель понятна.

"Россия пытается создать новую сферу влияния с нарушение норм международного права и основных соглашений, которые Россия сама подписала. Это имеет глубокие, долгосрочные последствия для нашей безопасности. И это требует серьезных и долгосрочных решений", - считает он.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что НАТО не ожидает новой мировой войны.