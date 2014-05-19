Руководители предвыборных штабов Гурвица могут быть причастны к событиям 2 мая - Аваков

Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"Ведущую роль сыграли депутаты Одесского горсовета, сотрудники милиции, их родные и местные активисты, в частности, руководители предвыборных штабов Гурвица (кандидат на должность городского головы Одессы, бывший мэр Одессы Э. Гурвиц - ред.) и сыновья известных одесских правоохранителей" , - сказал он.

Напомним, в результате событий в Одессе 2 мая погибли 48 человек и еще 250 травмированы. Сейчас лица, причастные к убийству людей в Одессе зафиксированы на видео, находятся в розыске. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного следственного управления МВД Виталий Сакал.

"22 человека, которые зафиксированы на видео и могут быть причастны к убийствам людей во время событий в Одессе, уже идентифицированы и они находятся в розыске", - сказал он.