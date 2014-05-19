Руководители предвыборных штабов Гурвица могут быть причастны к событиям 2 мая - Аваков
К событиям 2 мая в Одессе причастны многие политические силы и деятели. В частности, среди них есть руководители предвыборных штабов кандидата на пост мэра Одессы Эдуарда Гурвица.
Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"Ведущую роль сыграли депутаты Одесского горсовета, сотрудники милиции, их родные и местные активисты, в частности, руководители предвыборных штабов Гурвица (кандидат на должность городского головы Одессы, бывший мэр Одессы Э. Гурвиц - ред.) и сыновья известных одесских правоохранителей" , - сказал он.
Напомним, в результате событий в Одессе 2 мая погибли 48 человек и еще 250 травмированы. Сейчас лица, причастные к убийству людей в Одессе зафиксированы на видео, находятся в розыске. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного следственного управления МВД Виталий Сакал.
"22 человека, которые зафиксированы на видео и могут быть причастны к убийствам людей во время событий в Одессе, уже идентифицированы и они находятся в розыске", - сказал он.