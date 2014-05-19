В Доме профсоюзов в Одессе 32 человека погибли от отравления хлороформом - МВД

В одесском Доме профсоюзов 32 человека погибли 2 мая от отравления хлороформом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины - начальник Главного следственного управления МВД Виталий Сакал.

По его словам, в ходе следствия было проведено 30 оcмотров Дома профсоюзов, в ходе которых обнаружено химическое вещество хлороформ, действие которого приводит к остановке дыхания.

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Как отметил Сакал, установлено, что это вещество находилось в Доме профсоюзов не один день. Сейчас выясняется, откуда и кем оно было занесено, сколько его было, а также пропорциональность состава, добавил он.

Сакал сообщил, что украинской стороной направлено в Посольство Израиля письмо с просьбой предоставить квалифицированных экспертов, которые помогли бы установить действие и последствия применения хлороформа.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди.

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Количество погибших в результате столкновений и массовых беспорядков 2 мая в Одессе составляет 48 человек, пострадавших - почти 250.

Руководитель пресс-службы Евромайдан-Одесса Елена Балаба 4 мая в интервью УНИАН сказала: «У меня вызывает недоумение, почему эти люди (пророссийские граждане - УНИАН) оказались в здании. Им велел туда идти депутат Одесского областного совета Алексей Албу. Зачем он начал загонять их внутрь?! Сам он туда не пошел, остался снаружи. Создается впечатление, что просто кому-то была нужна страшная картинка: много трупов и усиление противостояния в связи с трагедией».