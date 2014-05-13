Минобороны: В бою под Краматорском террористы убили 7 десантников, подорвали БТР
Сегодня, 13 мая, около 13.00 на окраине села Октябрьское, Славянского района, в 20 км от Краматорска, во время движения колонна одной из воинских частей ВС Украины была цинично и коварно обстреляна из засады.
Об этом сообщает Минобороны Украины.Террористы атаковали украинских десантников из гранатометов, вели плотный прицельный огонь из стрелкового оружия.
Более 30 нападавших прибыли заранее и были размещены вдоль реки по кустам. Первый выстрел террористов из гранатомета попал в двигатель второго из БТРов, который подошел к мосту. Раздался взрыв. Другой БТР пытался протолкнуть поврежденную боевую машину, которая загорелась, дальше от деревни. Военнослужащие приняли бой.
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После первого залпа террористов из тяжелого оружия погибли двое военнослужащих, еще 3 были ранены. Всего в результате длительной схватки погибли 6 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. 8 получили ранения различной степени тяжести. Один тяжелораненый.
Всех раненых и погибших эвакуированы.
Позже стало известно, что количество погибших украинских десантников 95-й аэромобильной бригады возросло до 7.
“Количество погибших десантников возросло до 7”, - сказали УНИАН в СБУ, отметив, что седьмой десантник, который был тяжело ранен, умер во время транспортировки в медучреждение в вертолете.