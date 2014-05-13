Минобороны: В бою под Краматорском террористы убили 7 десантников, подорвали БТР

Об этом сообщает Минобороны Украины.Террористы атаковали украинских десантников из гранатометов, вели плотный прицельный огонь из стрелкового оружия.

Более 30 нападавших прибыли заранее и были размещены вдоль реки по кустам. Первый выстрел террористов из гранатомета попал в двигатель второго из БТРов, который подошел к мосту. Раздался взрыв. Другой БТР пытался протолкнуть поврежденную боевую машину, которая загорелась, дальше от деревни. Военнослужащие приняли бой.

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После первого залпа террористов из тяжелого оружия погибли двое военнослужащих, еще 3 были ранены. Всего в результате длительной схватки погибли 6 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. 8 получили ранения различной степени тяжести. Один тяжелораненый.

Всех раненых и погибших эвакуированы.

Позже стало известно, что количество погибших украинских десантников 95-й аэромобильной бригады возросло до 7.

“Количество погибших десантников возросло до 7”, - сказали УНИАН в СБУ, отметив, что седьмой десантник, который был тяжело ранен, умер во время транспортировки в медучреждение в вертолете.